De Gea e il Betis Siviglia, la partita che ha generato la spaccatura con Ten Haag e ha fatto la fortuna della Fiorentina

"Non posso ignorarlo". Finita la partita di Europa League, tra Manchester United e Betis Siviglia, l'ex tecnico dei Red Devils, Erik Ten Haag, ha fatto sapere al mondo la sua scontentezza per la prestazione di David De Gea. E in quel momento (10 marzo 2023), in quella partita contro gli spagnoli che ora De Gea ritroverà con la Fiorentina in Conference, che è nata la sua frattura con lo United e in particolare con l'allenatore-manager olandese. Lì si è arrivati alla spaccatura, al divorzio, all'anno sabbatico e poi alla firma sul contratto coi viola.

Errori

Ma cosa è successo in quel match (tra l'altro vinto 4-1 dallo United)? Tanti errori dello spagnolo, in fase di ricostruzione del gioco, tentativi errati di ripartire dal basso che secondo Ten Haag sembravano quasi svogliati.

Le spiegazioni

"Non so quale sia stato il motivo, forse il vento, un pallone diverso, forse ha avuto qualche problema, ma non posso ignorarlo". Ten Haag tentò di dare alcune spiegazioni su quanto fatto dal portiere, ma la sua scontentezza traspariva già chiaramente. Il resto è storia.