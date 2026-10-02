Bocci: "Squadra un po' di figurine, la dirigenza si è persa dietro a Mastantuono. A gennaio ci verrà rimessa mano"
Il giornalista fiorentino Alessandro Bocci, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato alcune carenze della rosa della Fiorentina e il rendimento di alcuni singoli giocatori viola.
Una rosa di figurine
"Atta non è un trequartista - ha detto Bocci - in quel ruolo è sprecato e si perde, è inevitabile. Al centro del 4-2-3-1 potrebbe giocare Gonçalves al suo posto. Questa squadra è fatta un po' con le figurine, la dirigenza si è un po' persa dietro a Mastantuono.
E a gennaio…
Il giornalista ha poi concluso: “La squadra va riequilibrata sotto molti aspetti. Son convinto che a gennaio ci verrà rimessa mano”
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