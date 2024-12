Dodô e la Fiorentina insieme ancora a lungo: l'esterno brasiliano rinnoverà dopo il mercato di gennaio

Tra gli assoluti protagonisti di questa prima parte di stagione in casa Fiorentina, c'è senza dubbio Dodô. L'esterno brasiliano, oltre a rappresentare un titolare inamovibile nello scacchiere di Palladino, è ormai un idolo di Firenze e con il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo ha conquistato la piazza.

Dodô e la Fiorentina ancora insieme

Per tutti questi motivi la Fiorentina non ha alcuna intenzione di perderlo. Come anticipato da Fiorentinanews.com già ad agosto, e come confermato in queste ora da TMW, la società viola è già al lavoro per il rinnovo del contratto di Dodô che potrebbe arriva dopo il mercato di gennaio. Mancano gli ultimi dettagli, quelli riguardanti cifra e scadenza, ma la strada è spianata vista la volontà reciproca di proseguire a lungo il rapporto.

I dettagli dell'accordo

Dodô firmerà verosimilmente fino al 2029 o 2030, andando ovviamente a percepire uno stipendio più alto rispetto a quello attuale. Firenze, la Fiorentina e l'esterno brasiliano: una storia destinata a continuare.