Riprovarci per Muriel, suggestione possibile? L'attaccante colombiano può lasciare l'Atalanta a fine stagione... e ha tanto mercato

Negli ultimi giorni, è stata lanciata l'ipotesi di un nuovo tentativo per Luis Muriel da parte della Fiorentina. Ipotesi e nulla più, ma il colombiano è effettivamente un uomo mercato per la prossima estate. Il suo contratto con l'Atalanta è in scadenza a giugno; non è esclusa la possibilità di un rinnovo, anche se piuttosto remota.

E così tanti club pensano a Muriel per l'estate. Sembra averci già provato l'Inter, trovando il ‘no’ secco dell'Atalanta. Adesso, come riportato da Radio Continental, l'attaccante è stato offerto al River Plate per giugno.