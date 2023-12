Pruzzo: "Fiorentina, perché non ci riprovi con Muriel in scadenza? Altrimenti, bussando alla Juve..."

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Viola, è intervenuto a Lady Radio per commentare le possibili mosse per l’attacco della Fiorentina nel mercato di gennaio:

Dal gioiello di Gilardino all'ex di Bergamo

“Se dovessi fare un nome per l’attacco farei quello di Gudmundsson del Genoa, che sa fare bene in più fasi avanzate: probabilmente è già richiesto dalle migliori squadre, ma è un profilo che stimo molto. Altrimenti ci provi con Muriel che tanto a giugno va in scadenza: un giocatore che, se scende col piede giusto dal letto la mattina, può ancora essere decisivo in Serie A”.

Infine un nome a sorpresa

E ancora: “Poi busserei alla Juventus per cercare di comprare Soulé, prima che venga acquistato da un club di Premier League. Sicuramente farebbe meglio dei vari Brekalo e Ikoné, ma pure di Kouamé".