Fiorentina ancora in zona play-off. Strasburgo in testa, vince anche il Crystal Palace. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Conference League

Dopo quasi due mesi, finalmente la Fiorentina è tornata a vincere: lo ha fatto ancora una volta in Conference League, 2-1 contro la Dinamo Kiev. Una vittoria che permette di salire a quota 9 punti, riguadagnando stabilmente la zona play-off. L'aritmetica non ufficializza ancora l'accesso dei viola alla fase successiva, né nega la possibilità di rientrare fra le prime otto.

Viola in zona play-off: tutto ancora aperto. Le gare delle 21:00

Guardando ai risultati delle gare delle ore 21:00, c'è una nuova capolista, lo Strasburgo, che vince 0-1 sul campo dell'Aberdeen. Vittoria comoda per il Crystal Palace, 3-0 in trasferta contro lo Shelbourne -agganciando la Fiorentina-, e per lo Shakhtar Donetsk, che passa 0-2 contro l'Hamrun Spartans. Il Mainz soffre in dieci contro il Lech Poznan, ma porta a casa un 1-1 che significa ottavo posto. Fiorentina, dunque, in zona play-off (per l'esattezza undicesima) con un'ampissima percentuale di probabilità di andare avanti senza complicazioni a prescindere dal risultato a Losanna (che intanto ha pareggiato 0-0 contro il KuPS), dove comunque con un successo si può puntare anche ai primi otto posti. Altri risultati della serata: Rijeka-Celje 3-0 (con gol dell'ex viola Fruk), Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc 2-1, Rakow-Zrinjski Mostar 1-0 e Rapid Vienna-Omonia Nicosia 0-1.

Classifica migliorata per la Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Conference League: Strasburgo 13, Shakhtar Donetsk 12, Rakow 11, AEK Atene 10, Samsunspor 10, Sparta Praga 10, Rayo Vallecano 10, Mainz05 10, Crystal Palace 9, AEK Larnaca 9, Fiorentina 9, Celje 9, AZ Alkmaar 9, Rijeka 8, Losanna 8, Omonia Nicosia 8, Noah 8, Jagiellonia 8, Drita 8, Lech Poznan 7, Shkendija 7, Sigma Olomouc 7, Univ. Craiova 7, Lincoln Red Imps 7, KuPS 6, Zrinjski Mostar 6, Breidablik 5, Dinamo Kiev 3, Hacken 3, Legia Varsavia 3, Slovan Bratislava 3, Hamrun Spartans 3, Abderdeen 2, Shelbourne 1, Shamrock Rovers 1, Rapid Vienna 0.