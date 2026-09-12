È già tempo di pensare al Pisa: Vanoli pronto a cambiare la formazione iniziale

Archiviata la vittoria contro il Venezia, riporta La Nazione, è già tempo al Viola Park di pensare alla delicata sfida di martedì sera in Coppa Italia contro il Pisa.

Obiettivo Napoli

Partita da dentro o fuori quella del Franchi, con la vincente che agli ottavi di finale si troverà ad affrontare il Napoli al Maradona, in una competizione su cui la Fiorentina deve inevitabilmente puntare, data l'assenza delle coppe europee. Qualche rotazione sarà però inevitabile, anche perché Vanoli sta ancora prendendo pienamente confidenza con una rosa profondamente cambiata durante l’estate.

La cornice di pubblico

Cambi, dunque, in ogni reparto, con la sfida che potrebbe offrire spazio a chi finora è partito dietro nelle gerarchie. Buona anche la risposta di pubblico, con già 10mila tagliandi staccati per un derby che la Fiorentina non deve assolutamente sbagliare.