Italia floppa sugli stadi in vista di Euro 2032? La Russia si dice pronta a prendere il posto del Bel Paese

Il tema degli stadi non è un problema solo a Firenze, dove ritardi e polemiche si rincorrono sul restyling del Franchi. Ma il problema potrebbe riflettersi anche sugli Europei del 2032, con l'Italia che dovrebbe essere il paese ospitante insieme alla Turchia.

L'annuncio di Mosca

Dalla Russia, intanto, fanno sapere di essere pronti a prendere il posto del Bel Paese: "La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia". L'annuncio provocatorio è del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru.

Tutto da vedere

Secondo il portale russo la "Uefa ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione". Un'ipotesi tutta da valutare, visto che la Russia è ancora estromessa da tutte le competizioni FIFA e UEFA per la guerra in corso con l'Ucraina.