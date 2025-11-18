Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della squadra viola, a pochi giorni dalla sfida contro gli acerrimi rivali della Juventus.

“La mancanza di gioie mi ha fatto sgonfiare in vista della partita di sabato: mi è calata un po’ la catena come direbbero in Emilia Romagna. Però si tratta sempre di Fiorentina-Juventus. Non sono d’accordo che deve essere una partita come le altre. I tifosi sono tutti in fermento, con la Curva Fiesole pronta a spingere, anche se questo non è mai stato in dubbio. Vincere la prima partita in casa contro la Juventus potrebbe davvero dare una svolta alla stagione della Fiorentina. Io sono d’accordo con Vanoli, che ha detto che d’ora in poi dovremo cominciare a pensare partita dopo partita: adesso sarà fondamentale pensare cosi. Noi possiamo fare tutte le tabelle che vogliamo ma ora dobbiamo pensare a far punto su punto”.

“Oramai il campionato è buttato, ma almeno non rischiamo nulla”

Ha anche aggiunto: “La partita di sabato la vedo bene perchè è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori: hanno l’obbligo di riconquistarci e di riportarci il sorriso sulle labbra. L’annata ormai è buttata via, ma almeno che ci facciano vedere che usciamo da questa brutta situazione: vorrei comunque vivere una stagione in tutta tranquillità. Di dignità ormai ne vedo poca: dove è la dignità con 5 punti in 11 partite? A questo punto è una cosa che non conta piu. Trovare i tre punti sabato sarebbe una cosa meravigliosa: adesso ne abbiamo troppo bisogno. Farli con la Juventus darebbe una spinta in piu per il resto del campionato”.

“Vanoli mi è piaciuto, credo sia capace di cambiare la squadra”

Un commento anche sul nuovo allenatore: “Provo a mettermi nei panni di colui che adesso si ritrova a guidare il gruppo, come in tutti i lavori sono convinto che non farà come il suo predecessore. E credo che sia il caso anche di Vanoli. La cosa che mi ha lasciato tanto perplesso di Pioli è che già alle prime partite di campionato scelse di cambiare tanto, soprattutto a livello di singoli, tutti segnali che testimoniavano di una situazione confusionale. Sono convinto che Vanoli rischierà il meno possibile, in questo momento il rischio di far danni è piu alto di quello di far bene. Vanoli mi è piaciuto moltissimo in conferenza, e sono convinto che d’ora in poi vedremo una Fiorentina semplice, alla ricerca della meritata vittoria”.

“Non ho dubbi: Kean deve fare un salto di qualità per la squadra”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Contro la Juventus mi aspetto tanto da Gudmundsson e Kean. Il centravanti per un semplice senso di rivalsa: a noi, quando andavano via da Firenze, ci segnavano anche i terzini. Chissà se non fosse la volta buona che Kean, da ex, con un po’ di senso di rivalsa non ci dia davvero una gioia. L’islandese l’ho visto leggermente meglio contro il Genoa, anche se non era in coppia con Moise ma con Piccoli: un giocatore dalle caratteristiche diverse, con cui dialogava di piu. Sono convinto che Kean debba fare un grande salto di qualità, anche se non è nel suo carattere deve mettersi maggiormente al servizio della squadra”.