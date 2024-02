Italiano: "Ci abbiamo messo del nostro per non ripetere i risultati di inizio stagione. Vogliamo riproporre la gara fatta contro il Frosinone"

A Sky Sport ha parlato l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nel prepartita della gara contro la Lazio. Queste le sue parole: “Abbiamo lavorato molto questa settimana, oggi abbiamo l'opportunità di rimanere agganciate alle squadre davanti a noi. Vogliamo riproporre che abbiamo fatto contro il Frosinone sfruttando la carica che ci dà il nostro pubblico”

E ancora: “Normale che volevamo ripetere i risultati del 2023, ma fino ad adesso non ci siamo riusciti anche per tanti errori nostri. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in settimana, vediamo cosa viene fuori”.