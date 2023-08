Prosegue la conferenza stampa del tecnico del Rapid Vienna Zoran Barišić, che ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina parlando anche della squadra viola: “Non c’è un giocatore di cui ho paura o che temo particolarmente. Se si considera la qualità collettiva, però, non si può mai stare tranquilli: ci sono giocatori come Brekalo, Gonzalez, Arthur…”.

Sulla squadra austriaca: “Dai miei ragazzi, vorrei tanto che segnassero subito tanti gol e che il Rapid porti la partita a casa. Ma c’è tanta differenza tra quello che voglio io e quello che succede effettivamente. Alla squadra chiedo comunque di non farsi intimorire, provando a giocare alta e a fare la sua partita”.

E aggiunge: “Abbiamo sicuramente più partite nelle gambe della Fiorentina, ma non so se sia un fattore positivo o negativo. Partita contro il Lecce? L’ho vista, sono classici incontri che si possono chiudere con un 3-0, ma il calcio funziona così”.

Infine una battuta sullo stadio Franchi, che ricorda dai tempi di Innsbruck nel 2000: “Rimane una bellissima atmosfera, qui a Firenze. Forse rispetto a quei tempi di nuovo ci sono i tappeti (ride, ndr), ma non è lo stadio a giocare a calcio”.