A Radio Bruno ha parlato l'ex allenatore Fabio Capello, intervenendo sull'inizio di stagione della Fiorentina e non solo. Queste le sue parole: "Italiano lo reputo un tecnico capace e con idee ben chiare. Alla fine nel gioco moderno che ha è fondamentale mettere i giocatori al proprio posto in campo, poi il gioco viene da sé.

Le tante formazioni diverse? Giusto così, dimostra di non avere troppe preferenze e di non fare figli e figliastri all'interno della rosa. Questi anni a Firenze lo hanno fatto maturare molto ed è in grado di fare il salto di qualità"