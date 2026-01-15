Il vice direttore Gazzetta dello Sport Stefano Agresti a Lady Radio ha spaziato su tanti temi di casa Fiorentina, dal campo ai singoli, fino al mercato.

‘Paratici? Conosce i calciatori, ha competenze, ma…’

"Fiorentina in ripresa, la squadra ora sembra viva dopo le tante cose brutte viste. L’impressione è che si giochi con un po’ di paura in meno e maggiore coraggio. La pressione però la misureremo negli scontri diretti, è più facile avere coraggio con le squadre più forti. Paratici? Conosce sicuramente bene il calcio internazionale, ha molti rapporti, è stato anche discusso per quanto fatto alla Juventus ed ha subito provvedimenti, venendo squalificato. Conosce tutti, conosce i calciatori, avendo lavorato anche all’estero, ha avuto periodi molto positivi soprattutto quando è stato il numero due, da numero uno ha avuto difficoltà in più. Non c’è dubbio che abbia competenze, finché si occupava di individuare i calciatori era uno dei più bravi, altro conto è avere tutto un club sulle proprie spalle, lì ha avuto qualche passaggio a vuoto.

‘Servono calciatori concreti ed efficaci’

“Quanto fatto in estate non ha funzionato e serviva intervenire in modo radicale. Sono arrivati calciatori L’idea Rugani? Significa provare ad andare a migliorare la difesa con un calciatore esperto, provando a intervenire su delle carenze. Rugani non è fenomenale ma può dare una mano, occorre concretezza, efficacia, prontezza. Brescianini ha grande voglia e può aiutare, poi molto lavoro spetta a Vanoli, che dovrà far tornare a rendere vari calciatori per ciò che valgono, cosa finora non vista. Kean va messo in condizione di girare, non può vincere le partite da solo. Lo vedo molto dentro con la testa alla Fiorentina, molto partecipe. Non è distratto né pensa ad andare via”.

In chiusura: “Fagioli? Se Allegri e Spalletti vedono in lui qualcosa di speciale, significa che ce l’ha. Deve trovare continuità, la situazione della Fiorentina non lo ha aiutato, ma non è ma naufragato e ora è riuscito a riprendersi. Se la Fiorentina riparte, lui può fare la differenza. Ha qualità che pochi altri hanno, superata questa stagione potrà essere pronto per tornare dove ci si aspettava”.