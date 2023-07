Sabiri: "Italiano è innamorato del calcio. Sono venuto a Firenze per diventare un giocatore importante"

Uno dei volti nuovi della Fiorentina è quello di Abdealmih Sabiri, che in un'intervista a DAZN ha detto: “Il calcio qua non è come quello che ho giocato prima, Un calcio che mi piace molto ma non è facile da capire subito quello che vuole il mister”.

E poi: “I primi giorni sono andati molto bene, anche se è stato molto caldo. Il mister è innamorato del calcio e questo lo vediamo in allenamento e noi tutti vogliamo crescere”.

Sabiri ha parlato con Italiano: “Mi ha detto di dare sempre il massimo, provare a fare gol e assist, aiutando così la squadra. Sono qua per diventare un giocatore importante per la Fiorentina. Ho giocato trequartista, mezz'ala, a sinistra in attacco, per me non è un problema svariare. Biraghi mi sta dando una mano e mi spiega tutto, perché siamo tutt'e due sulla fascia sinistra”.

E infine: “Io sono tranquillo e aiuto i miei compagni, non come qualcuno ha scritto su di me”.