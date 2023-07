Prime sgambate in maglia viola anche per Arthur e Sabiri. Dibattito aperto sul loro ruolo nello scacchiere di Italiano, che lascia qualche indizio

Archiviate le prime amichevoli della Fiorentina, un periodo purtroppo conclusosi con un umiliante 5-0 contro la Stella Rossa, possiamo affermare di aver visto all’opera quasi tutti i giocatori attualmente a disposizione di Italiano. Sicuramente hanno avuto spazio i volti nuovi, come il terzino Fabiano Parisi, ma anche Abdelhamid Sabiri e persino Arthur Melo. Proprio per quanto riguarda i due centrocampisti, persiste qualche grattacapo sulla loro collocazione nella formazione.

Sabiri, di natura, è un trequartista puro con molta libertà palla al piede; alla Sampdoria, all’occorrenza, ha comunque agito sia da esterno d’attacco che da mezzala, seppur molto offensiva. Il brasiliano ex Juventus e Barcellona, al contrario, ha le giuste caratteristiche per poter fare il play vertice basso, ma anche l’interno di centrocampo. E nelle diverse fasi della sua carriera, ha ricoperto più o meno tutte le zone del reparto: durante il periodo in bianconero, tra l’altro, ha sperimentato il 4-3-3 e il 4-2-3-1 in una sola stagione (21/22).

Dai recenti test estivi, mister Vincenzo Italiano ha (anche involontariamente) lasciato intendere qualche indizio in vista dell’avvio di stagione. Sabiri, schierato titolare nella maggior parte di queste amichevoli, ha giocato sulla fascia sinistra da esterno puro, principalmente a cercare il taglio all’interno del campo. Arthur, subentrato contro Catanzaro e Stella Rossa, avrà raccolto al massimo un’oretta di gioco, sempre come vertice basso in un predefinito centrocampo a tre. Ancora presto per avere certezze, ancora tanto tempo per sperimentare. Intanto, emerge già qualche traccia tattica interessante.