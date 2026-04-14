Corriere Fiorentino: Quegli applausi al Comandante e lo stacco salvezza

Due pagine dedicate dal Corriere Fiorentino alla vittoria della Fiorentina contro la Lazio.

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Grande spazio per: “Stacco salvezza”. Ovvero: “Vittoria al Franchi, la Fiorentina va a più 8 da Lecce e Cremonese. Partita noiosa, ma l’obiettivo è vicino”. Di spalla il commento: “Quegli applausi al Comandante”. Dove il Comandante è Sarri.

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Qui leggiamo: “Ancora alla Lazio, la firma di Gosens contro le grandi”. Sottotitolo: “Il tedesco a segno come nella partita d’andata”.