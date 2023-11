La InViola Card sempre più al centro del progetto Fiorentina, ma non mancano le polemiche: il catalogo premi non disponibile da tempo

L'InViola Card è il programma di fidelizzazione che da anni la Fiorentina porta avanti in parallelo ad altre attività. Serve per entrare al Viola Park, per comprare i biglietti, per avere sconti e tanto altro. Nella sua versione Premium, chiamata anche “Gold Card”, la carta ha funzioni associabili alla cosiddetta tessera del tifoso, consentendo ai tifosi di acquistare i biglietti per i vari settori ospiti, oltre all'accumulo di punti per riscattare vari premi.

Proprio il catalogo dei suddetti premi, ormai esistente da anni, non è ancora disponibile, con l'aggiornamento che era iniziato in estate. Nessuna risposta ai tifosi della Fiorentina che dicono di avere mandato mail per chiedere spiegazioni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.