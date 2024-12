Lo chiamavano l'erede di Milenkovic. Ma Pongracic non ha più visto il campo nel 2024: arriverà la svolta con il nuovo anno?

La scorsa estate, oltre a Kean e Gudmundsson, la società di Commisso aveva piazzato un grande colpo anche in difesa. Dopo aver deciso di rinnovare Martinez Quarta (per poi venderlo sei mesi dopo) e di cedere Milenkovic, Palladino aveva richiesto Marin Pongracic, croato in gran spolvero con il Lecce. Ma l'ex Bayern Monaco, uscito prematuramente ai gironi dell'Europeo, non ha affatto ripagato le attese. E i 15 milioni concessi all'ex direttore Corvino per il suo cartellino. A Fiorentinanews.com, il giornalista vicino alle vicende salentine, Vittorio Murra, ce ne aveva parlato così: “E' un centrocampista di qualità che gioca in difesa; è un leader, un capitano naturale, anche se a volte…”. Prima di continuare a leggere, lo chiediamo a voi, come proseguiva la frase?

A volte…

A volte, non si allena, non ha voglia, ci è stato fatto intendere. “Non si impegna quanto potrebbe”. A Lecce, a salvezza acquisita, aveva tirato il freno a mano per risparmiarsi per gli Europei, una strategia che poi non lo ha aiutato a mantenere una solida condizione a Firenze. In maglia gigliata, infatti, Pongracic è già andato in contro a due infortuni: uno molto lungo, che lo ha tenuto ai box per quasi due mesi e un altro di entità più lieve che gli ha comunque impedito di ritrovare il campo nell'ultimo mese del 2024. “Si sentiva, anche se a volte lo era veramente, superiore agli avversari. Quando avvertiva di fronte a sé attaccanti modesti, non dava tutto quello che aveva in corpo", proseguiva Murra, cronista che aveva esaltato le doti dell'ex Borussia Dortmund ma allo stesso tempo ci aveva avvertito su questa sua “particolare” tenuta mentale.

Ma non è tutto perduto

Ma Marin è anche “un ragazzo molto empatico, i compagni lo rispettavano sempre” in Puglia, segno di un calciatore maturato dopo alcune vicende extracalcistiche che lo avevano riguardato durante i periodi di lockdown in Germania. Cosa aspettarsi dunque dal 2025 di Pongracic? Palladino, che lo aveva lanciato subito, nelle primissime uscite della stagione, ha svoltato non appena è arrivato il suo infortunio, ovvero quando, nel match casalingo con la Lazio, ha deciso di passare alla difesa a quattro. Le ultime prestazioni di Ranieri (con la rete regalata a Lucca dell'Udinese e l'insufficienza rimediata allo Stadium) lasciano pensare a un possibile ricambio dietro. Comuzzo, con la sua possenza, gli anticipi e i duelli aerei vinti, è diventato inamovibile, mentre il nuovo capitano viola non ha il posto garantito. Poiché nessuno ce l'ha con Palladino.

