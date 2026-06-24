Solomon non giocherà nella Fiorentina... e neanche nel Tottenham. Il netto "no" di De Zerbi all'israeliano

Nonostante la buona parte di stagione trascorsa alla Fiorentina, Manor Solomon non farà parte del progetto tecnico di Paratici e Grosso. La cifra del riscatto, 10 milioni, è stata considerata troppo alta anche a fronte delle condizioni fisiche non troppo rassicuranti del calciatore, spesso soggetto a infortuni.

Di nuovo in vendita

Solomon farà dunque ritorno al Tottenham, ma non con la prospettiva di restare. Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, De Zerbi avrebbe già comunicato all'israeliano che non farà parte del progetto e così la società lo ha di fatto già messo in vendita.