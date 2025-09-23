L'ex viola Zaniolo si gioca il tutto per tutto a Udine. Inler: "Sembra molto serio, fa allenamenti extra"

Dopo aver lasciato la Fiorentina, il calciatore Nicolò Zaniolo ha atteso tutta l'estate al Galatasaray per avere un'altra opportunità. La stagione precedente, trascorsa a metà tra Atalanta e viola, è stata decisamente negativa. Ma c'è un club italiano che ha deciso di dargli ancora fiducia.

L'Udinese dà ancora fiducia a Zaniolo

L'Udinese ha accolto Zaniolo e gli ha dato una certa importanza: arrivato come sostituto di Thauvin, l'ex Roma e Fiorentina veste ora la maglia bianconera numero 10. E ha già debuttato in Serie A coi suoi nuovi colori, anche grazie a un suo atteggiamento diverso. Se dalle parti del Viola Park è ricordato per episodi poco edificanti, a Udine vuole cambiare la sua reputazione.

Finalmente un cambiamento? “Sembra molto serio”

Queste le parole di Gokhan Inler (responsabile area tecnica) a Udinese Tonight: “Zaniolo è un ragazzo eccellente, il suo atteggiamento sembra molto serio. Sta facendo anche degli allenamenti extra. Vuole dimostrare grandi cose, è in attesa della sua occasione”.