Niccolò Pierozzi e una permanenza in Serie A tutt'altro che scontata. Continua il pressing di una squadra di B in piena lotta per la promozione

Le strade della Fiorentina e di Niccolò Pierozzi sembrano destinate a separarsi a gennaio, nel mercato invernale che inizierà tra pochissimi giorni. Per il classe 2001 c'è già l'interesse di alcune squadre di Serie A: Salernitana in primis, ma anche l'Hellas Verona. Ma non solo.

Un ritorno in B?

Pierozzi può tornare in serie cadetta. Come riportato da Sky Sport, prosegue il pressing della Cremonese per il giovane terzino della Fiorentina, chiaro obiettivo di mister Stroppa per alzare il livello. I grigiorossi puntano a risalire immediatamente in Serie A dopo la retrocessione dell'anno scorso. Un altro obiettivo è Giuseppe Caso del Frosinone.