Il presidente della Regione Toscana e tifoso della Fiorentina Eugenio Giani soffre, come ogni sostenitore viola, della situazione attuale del club e della squadra. Ecco cosa ha detto a margine della presentazione di una casa accoglienza della fondazione Tommasino Bacciotti.

“Ci ero già passato. Le istituzioni devono essere vicine, la Fiorentina è Firenze”

“Ventitré anni fa ci ero già passato, ero assessore del comune. Ora sono presidente regionale e la situazione è un po' diversa. Sicuramente, in ogni caso, è molto importante che le istituzioni siano vicine, dobbiamo esserlo. E dobbiamo trasmettere gli stimoli giusti per permettere di raddrizzare il percorso. La Fiorentina è Firenze e viceversa”.

“Non si può andare in B per il centenario. E dobbiamo fare di tutto per evitarlo”

“La città si identifica totalmente nella squadra, c'è solo lei a Firenze ed è un suo tratto distintivo, così come di tutta la Toscana. Nell'anno del centenario non può andare in Serie B dobbiamo fare di tutto purché non accada. I giocatori devono sentire dentro l'anima di Firenze, i tifosi vogliono essere protagonisti. Ancora in Serie A”.