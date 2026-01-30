L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli sta cercando di far risalire la squadra viola, pur con tutti i limiti del caso. La situazione, infatti, è ancora piuttosto complicata. Di lui ha parlato anche il suo procuratore, Andrea D'Amico, a Radio Kiss Kiss.

“Vanoli deve entrare nella testa dei giocatori”

“Non sono contingenze positive, al momento. Però ora sta arrivando Paratici alla Fiorentina e ha già portato nuovi giocatori. La psicologia di gruppo è completamente diversa, succede anche nel calcio. Vanoli adesso deve entrare nella mente dei suoi giocatori”.

“La società ha rinforzato la squadra”

“Il lavoro dell'allenatore non si limita alle soluzioni tattiche, anche perché quelle le ha già trovate. Inoltre la società ha rafforzato la Fiorentina con nuovi acquisti. Vanoli è uno tosto, preparato. La Fiorentina può risollevarsi, spero che vincerà le prossime partite”.