La probabile formazione della Fiorentina: tocca a Fortini, Ndour spinge per la maglia da titolare. Davanti con Kean...

Sarà una gara fondamentale per la Fiorentina e per Stefano Pioli quella che si giocherà questo pomeriggio al Franchi contro il Lecce. La prima senza Pradè, serve una vittoria affinché, con tutta probabilità, non sia l'ultima anche per l'allenatore viola.

Le scelte di Pioli

Per cercare i primi tre punti della stagione mister Pioli si affiderà a De Gea in porta, Pongracic, Marì e Ranieri in difesa. Sulle fase Dodo e Fortini, che prenderà il posto di Gosens infortunato. Qualche dubbio al centro, ma il trio dovrebbe essere formato da Nicolussi Caviglia, Ndour e Mandragora. Occhio però anche a Fazzini. Davanti pochi dubbi con Gudmundsson e Kean.

La probabile formazione

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini, Gudmundsson, Kean.