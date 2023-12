Bernardeschi: "Le difficoltà di Chiesa? Le ho vissute anche io. Sarei contento di tornare alla Juventus"

A La Domenica Sportiva ha parlato l'ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, intervenendo anche sul suo ex compagno in viola e bianconero Federico Chiesa. Queste le sue parole: “Un consiglio a Chiesa che vive con i paragoni tra Juve e Nazionale? Un po' ci sono passato. Ci sono cose differenti ma ho visto fare bellissime partite a Fede anche nella Juventus. Ora uno si aspetta sempre il gol, o l'assist e la giocata vincente ma sta facendo anche un lavoro oscuro che in pochi vedono e quindi è questo che per me va più visto”

E sul suo futuro: “In Italia sto bene, mi godo le mie vacanze e mi sto allenando. Se arrivasse la chiamata della Juventus? La Juventus è nel mio cuore, un pezzo del mio cuore è rimasto qui quindi vedremo, sarei contento ma vediamo”.