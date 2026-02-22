Ottimismo De Gea. Gudmundsson mette nel mirino il Pisa: l'islandese vuole esserci, ma...

Pochi, anzi pochissimi, i dubbi di formazione domani contro il Pisa: restano solo da sciogliere le perplessità sulle condizioni di Gudmundsson, con l'islandese della Fiorentina che rappresenta l'unico vero punto interrogativo della partita di domani sera.

Obiettivo recupero

Lo riporta La Nazione: il numero 10 non ha ancora superato in toto l'infortunio alla caviglia subito contro il Torino e fino a oggi pomeriggio, dopo la rifinitura, non è dato saperne di più sulla sua presenza di domani. Ciò che è certo è che i test hanno dato riscontri positivi, ma all'aumentare i carichi di lavoro torna il dolore: troppo presto per alzare bandiera bianca, ma tutto lascia pensare che, nel migliore dei casi, vedremo Albert partire dalla panchina. Situazione diversa invece per gli altri titolari tenuti a riposo nel week-end: via libera a Solomon, Dodo e Kean, pronti a prendersi il palcoscenico domani sera.

La probabile formazione

Altro interrogativo, ma sul quale filtra ben più ottimismo, riguarda la sub-lussazione del dito di De Gea subita a Como: tuttavia, il portierone spagnolo non sembra realmente in dubbio per il derby contro il Pisa avendo già riposato contro lo Jagiellonia. Davanti a lui, gli interpreti saranno quelli già ampiamente confermati dopo Como, eccezion fatta per Mandragora che sarà squalificato. E a tal proposito occhio a Fagioli, Dodo e Parisi, i tre diffidati: un giallo domani significherebbe saltare la trasferta di Udine. Pronto quindi a tornare dal 1' Pongracic accanto a Ranieri, col brasiliano a destra e Parisi a sinistra: Fagioli in regia, accanto a Brescianini e uno tra Ndour e Fabbian - col primo in leggero vantaggio -. Trio offensivo riconfermato: ai lati di Kean agiranno infatti Solomon e Harrison.