Dopo Christensen, anche Jovetic saluta l'Herta Berlino: l'ex Fiorentina andrà a giocare in Grecia

L'ex Fiorentina Stevan Jovetic è pronto a una nuova avventura calcistica, lontano da Berlino. Dopo la stagione fallimentare con l'Herta, che ha visto la retrocessione in Bundesliga 2 del club della capitale, il montenegrino ha le valigie in mano come il neo portiere viola Christensen.

Jovetic è infatti sbarcato oggi ad Atene e dovrebbe firmare nelle prossime ore un contratto con l'Olympiakos.