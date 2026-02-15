La Fiorentina Primavera si deve accontentare di un punto: magia di Puzzoli per riacciuffare il risultato

Si è appena conclusa la sfida che ha visto impegnate Hellas Verona e Fiorentina Primavera: all'Olivieri termina ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

La partita

Il primo tempo, come detto, è stato caratterizzato dalla doppietta di Vermesan: prima dal dischetto, dopo appena due minuti, e poi per riportare i suoi in vantaggio dopo che la rete di Conti aveva pareggiato il risultato. Nel secondo tempo il copione non cambia: la Fiorentina tiene il pallino del gioco in mano, ma serve un episodio per riportare la partita in equilibrio. Ed è esattamente ciò che arriva: al 73', su una punizione dal limite dell'area, si presenta Puzzoli che pennella il gol del 2-2 incastrando la sfera sotto il sette. Al 93', su sbilanciamento di fronte, il Verona ha l'occasione del 3-2, ma Fei si fa trovare pronto e salva il risultato.

La situazione di classifica

Il pareggio non può soddisfare gli uomini di Galloppa, che rimangono quindi a ridosso della vetta, inseguendo la Roma da vicinissimo (1 -1), ma appaiati con il Parma a quota 43.