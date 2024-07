Romano: "Ci siamo per Milenkovic al Nottingham Forest, visite mediche già fissate. La cifra che sborseranno gli inglesi"

Qualche piccola novità arriva sul fronte del difensore (ancora per poco) della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Sul suo trasferimento in Inghilterra al Nottingham Forest non ci sono più dubbi e si avvicina il momento dell'annuncio ufficiale.

"Ci siamo per Nikola Milenkovic al Nottingham Forest - scrive sul proprio profilo Twitter il giornalista di Sky, Fabrizio Romano - Accordo raggiunto per 12 milioni di sterline (14,3 milioni di euro circa ndr) e visite mediche già fissate per il difensore serbo".

Poi aggiunge: “E' pronto per lasciare la Fiorentina così come riportato in precedenza questa settimana”.