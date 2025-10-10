​​

Una doppietta di Gudmundsson con tanto di traversa non basta. L'attaccante della Fiorentina trascina l'Islanda ma l'Ucraina fa comunque il colpaccio

Albert Gudmundsson
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Partita scoppiettante quella dell'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson con la maglia dell'Islanda. Nella gara valida per le qualificazioni al prossimo mondiale, il numero 10 gigliato ha trascinato letteralmente i suoi. 

Un altro giocatore “italiano” protagonista del match

Prima una traversa con un sinistro ravvicinato ma da posizione un po' defilata. A seguire gol di Hutsuliak per l'Ucraina, colui che la Fiorentina aveva trovato contro il Polissya. Per il genoano Malinovskyi una doppietta, sembrava grandinare sull'islanda. E invece…

A segno in tuffo

Un centro di Gudmundsson: colpo di testa in tuffo al 58'. Dopo cross proveniente dalla destra. E l'attaccante della Fiorentina concede il bis più tardi per il 3-3. Arriva a rimorchio e col mancino incrocia. Una grande giocata insomma. 

Tutto inutile però

Alla fine però arriva la beffa per Gudmundsson e compagni. Kaliuzhnyi mette a referto un gol assurdo, pochissimi minuti dopo un'altra rete chiude la questione. 3-5 il risultato finale ma resta una prestazione eccellente dell'attaccante della Fiorentina

