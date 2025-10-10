Una doppietta di Gudmundsson con tanto di traversa non basta. L'attaccante della Fiorentina trascina l'Islanda ma l'Ucraina fa comunque il colpaccio
Partita scoppiettante quella dell'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson con la maglia dell'Islanda. Nella gara valida per le qualificazioni al prossimo mondiale, il numero 10 gigliato ha trascinato letteralmente i suoi.
Un altro giocatore “italiano” protagonista del match
Prima una traversa con un sinistro ravvicinato ma da posizione un po' defilata. A seguire gol di Hutsuliak per l'Ucraina, colui che la Fiorentina aveva trovato contro il Polissya. Per il genoano Malinovskyi una doppietta, sembrava grandinare sull'islanda. E invece…
A segno in tuffo
Un centro di Gudmundsson: colpo di testa in tuffo al 58'. Dopo cross proveniente dalla destra. E l'attaccante della Fiorentina concede il bis più tardi per il 3-3. Arriva a rimorchio e col mancino incrocia. Una grande giocata insomma.
Tutto inutile però
Alla fine però arriva la beffa per Gudmundsson e compagni. Kaliuzhnyi mette a referto un gol assurdo, pochissimi minuti dopo un'altra rete chiude la questione. 3-5 il risultato finale ma resta una prestazione eccellente dell'attaccante della Fiorentina.