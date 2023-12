Negli scorsi giorni, si è parlato di un forte interesse della Fiorentina per il giovanissimo Karol Borys, classe 2006 di proprietà dello Śląsk Wrocław. A tal proposito, il direttore sportivo del club polacco, David Balda, ha parlato a Sportitalia: “Sì, è vero, la Fiorentina è interessata al giocatore. Non so ancora dire se l'affare si farà o meno, sono entrati in contatto con me”.

Però aggiunge: “Attenzione, la Fiorentina non è certo l'unica ad aver manifestato interesse. Sono davvero tanti i club su di lui, qui è considerato come un ragazzo prodigio. Esempi? Forte curiosità del PSV Eindhoven, anche il Manchester City vuole comprarlo. Per lo United, l'anno scorso, era troppo giovane in quel provino. Ora sta crescendo”.