Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, è intervenuto su Lady Radio per commentare le parole rilasciate da Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Maccabi.

“Devono decidere in due”

“E' bilaterale la cosa, lui deve decidere, ma anche la Fiorentina deve farlo - ha detto Zazzaroni - E' chiaro che davanti ad un'offerta di un club più importante, Italiano dovrà fare certe riflessioni. E' una storia che prima o poi finirà, c'è da capire se succederà quest'anno oppure l'anno prossimo”.

“Sarri-Fiorentina, collocazione naturale”

Poi ha aggiunto: “Siamo abituati ad interpretare alle frasi, ci sta benissimo che faccia anche riflessioni sul fatto che sia finito definitivamente un ciclo. Sono decisioni che vengono prese anche dalla società e bisogna capire se la Fiorentina sia soddisfatta. E' chiaro che la società stessa abbia voglia di vincere qualcosa. Ma non c'è una panchina solida in questo momento e vi dirò, giusto per fare degli esempi, che se dovesse presentarsi il Napoli Vincenzo ci penserebbe, dovesse arrivare la Lazio, resterebbe alla Fiorentina perché riterrebbe la formazione biancoceleste dello stesso livello dei viola. Sarri può essere una soluzione e quella di Firenze può essere una collocazione naturale. Ma ci sono anche degli allenatori giovani a disposizione, come Palladino, Gilardino e Farioli".

“Una finale possibile”

I viola in Conference League potrebbero arrivare nuovamente in finale secondo Zazzaroni, a patto che la squadra “trovi una continuità che non c'è, ma anche all'interno della stessa partita. La Fiorentina è strana, è bipolare, potrebbe avere più punti, ma non si riesce a trovare un punto di equilibrio, in dei momenti sembra la squadra più forte d'Italia, in altri invece...”.