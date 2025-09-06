Lorenzi: "Diamo un po' di tempo a Pioli e Gudmundsson, uno come Dzeko serve sempre. Kean? Ci ha salvato l'anno scorso"

Ex tennista e voce di Sky Sport, Paolo Lorenzi è anche un gran tifoso della Fiorentina a in occasione del Challenger di Genova, di cui è direttore, ha parlato proprio della squadra viola a Tmw:

"Pioli ha fatto molto bene a Firenze, siamo contenti che sia tornato. In squadra poi ci sono stati dei cambiamenti e quando ce ne sono così tanti bisogna dare qualche giornata in più di tempo per trovare il modulo e le posizioni migliori. E' vero, abbiamo giocato due gare in trasferta e abbiamo pareggiato entrambe, specialmente a Cagliari dove abbiamo subito l'1-1 nel finale, però, ripeto, ci vuole solo un po' di tempo.

Dzeko? Io credo sia fondamentale avere un giocatore del genere. E' una scelta che hanno fatto tante squadre. Dzeko credo che sia utile sia per far crescere giocatori come Piccoli ma anche per far crescere l'ambiente. E' stata una scelta ponderata perché Pioli avesse qualcuno per far crescere la squadra.

Il rinnovo di Kean? Ci ha salvato l'anno scorso con tutti i suoi gol. E' fondamentale il suo rinnovo e speriamo che cresca ancora come rendimento.

Gudmundsson? L'anno scorso ha fatto fatica. Penso che serva sempre un po' di tempo per ambientarsi in una piazza come Firenze. Molto dipenderà da Pioli, se gli può dare la posizione giusta per esprimersi al meglio. L'ho visto dal vivo e posso dire che l'islandese ha grandi qualità".