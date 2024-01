Lecce già in campo per preparare la sfida contro la Fiorentina: D'Aversa ritrova un difensore

Subito in campo il Lecce di D'Aversa dopo la sconfitta contro il Genoa per preparare la sfida di venerdì contro la Fiorentina. I giallorosso si sono allenati senza il proprio mister, che era assente in quanto fosse a Coverciano per la premiazione della Panchina d'Oro.

Si è rivisto con i compagni Ahmed Touba, appena rientrato dalla Costa d'Avorio dopo la deludente eliminazione della Coppa d'Africa della sua Algeria. IL difensore dunque ci sarà contro la Fiorentina, a differenza di Ramadani che sarà squalificato.