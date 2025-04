Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato così a margine della vittoria contro la Juventus: “L'obiettivo era arrivare alla ultime due partite ancora in corsa per la Champions, e così è stato. Sappiamo che non dipende solo da noi, ma dovevamo fare il nostro e oggi l'abbiamo fatto. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, il nostro non è stato un campionato costante. Il rammarico è per l'ultima partita col Milan, abbiamo sbagliato l'approccio, ma oggi non era facile battere una Juventus che si era appena cucito lo scudetto sul petto”.

“Abbiamo messo le basi per il futuro”

Poi ha aggiunto: “Oggi le ragazze non hanno mollato un centimetro, ho rivisto la Fiorentina che conosco e che mi piace. Sappiamo gli errori che abbiamo commesso durante l'anno, stiamo cercando di migliorarli per questo finale di campionato. Stiamo mettendo le basi per il futuro, sono arrivate tante calciatrici nuove e quindi questo poteva essere un anno di transizione, ma noi siamo la Fiorentina e dobbiamo sempre ambire a risultati importanti”.

“Questa vittoria è per Commisso”

Infine: “Dedichiamo questa vittoria a Commisso, che adesso ripartire e quindi oggi aveva l'ultima occasione per vederci dal vivo e non l'ha mancata. E' una grande gioia per noi averlo sempre vicino, le vittorie si costruiscono con l'approccio e la determinazione giusti”.