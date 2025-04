La Fiorentina Femminile batte la Juventus e mantiene vivo il sogno Champions. L'ultima giornata contro la Roma potrebbe essere decisiva

Una grande vittoria sotto gli occhi di Rocco Commisso. Al Viola Park la Fiorentina Femminile ha regolato 3-1 la Juventus grazie alla doppietta di Janogy (9' e 81') e al gol di Severini su rigore al 25'. Nel finale Stolen Godo ha segnato per le bianconere, ma la sua firma è servita solo a rendere meno amara la sconfitta. Grande protagonista per la Fiorentina anche Durante, che con due grandissime parate ha impedito alla Juventus di rientrare in partita.

Sogno Champions ancora vivo

Con questo risultato la Fiorentina continua a inseguire il sogno Champions. Le viola distano al momento tre punti dal terzo posto, attualmente occupato dalla Roma e che varrebbe l'accesso ai preliminari. Al termine del campionato mancano due giornate nelle quali la Fiorentina affronterà l'Inter e poi la stessa Roma. Considerando che nel prossimo turno le giallorosse sconteranno il turno di risposo, la Fiorentina potrebbe agganciarle e poi giocarsi tutto nello scontro diretto del Viola Park.