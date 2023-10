Il giornalista e tifoso viola Massimo Basile sul proprio profilo Facebook ha commentato la bruciante sconfitta della Fiorentina nella serata di ieri all’Olimpico contro la Lazio.

“Aggrapparmi all’arbitraggio no. Perché dovrebbero avercela con noi?” -ha detto- “Perché non buttare fuori Ikone allora? Non considero gli arbitri più schiena dritta della media degli italiani, ma o si parla di calcio o non ha senso”.

Prosegue: “È stato un gran primo tempo viola, il secondo è cresciuta la Lazio, il tocco di Milenkovic in diretta è evidente. Fine. Anzi, no. Sul gol annullato (giustamente), Beltran mi ha ricordato il giovane Icardi”.