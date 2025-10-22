Corriere dello Sport-Stadio: Pioli a Vienna ballerà con i tifosi
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo: "La Viola ha bisogno di te". E ancora: “Per uscire dalla crisi serve l'aiuto di Firenze”.
Pagina 22
Grande spazio a: “Viola, quella è la porta”. Sottotitolo: “Produce poco e tira male: solo il Pisa conta meno conclusioni nello specchio”.
Si balla insieme
In taglio basso: “Pioli a Vienna ballerà con i tifosi”. Occhiello: “Squadra isolata al Viola Park, clima teso ma esodo in Austria”.
💬 Commenti