Corriere dello Sport-Stadio: Pioli a Vienna ballerà con i tifosi

Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo: "La Viola ha bisogno di te". E ancora: “Per uscire dalla crisi serve l'aiuto di Firenze”. 

Pagina 22

Grande spazio a: “Viola, quella è la porta”. Sottotitolo: “Produce poco e tira male: solo il Pisa conta meno conclusioni nello specchio”. 

Si balla insieme

In taglio basso: “Pioli a Vienna ballerà con i tifosi”. Occhiello: “Squadra isolata al Viola Park, clima teso ma esodo in Austria”.

