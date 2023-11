Il Manchester United fa piazza pulita. La scure della proprietà pronta ad abbattersi su Amrabat

Una vera e propria rivoluzione: il Manchester United è pronto a fare piazza pulita.

14 giocatori via

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, la proprietà dello United è intenzionata a dare via o di privarsi nelle prossime due sessioni di mercato la bellezza di 14 giocatori diversi.

Amrabat già in odore di taglio

Tra questi ci sarebbe anche il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, per il quale si parla di non esercitare il diritto di riscatto. Il giocatore è stato prelevato dagli inglesi in prestito nel corso della scorsa estate e con opzione per farlo diventare definitivamente un giocatore dei Red Devils, previo il pagamento di 20 milioni di euro.

Amrabat, nonostante gli ottimi rapporti con il tecnico Erik ten Hag, ha avuto molte difficoltà di ambientamento e quando è stato chiamato a scendere in campo non ha fornito, almeno fin qui, il rendimento che tutti si aspettavano da lui.