La Fiorentina annuncia: ultimi biglietti disponibili per Atene. Ecco come fare..

Se fino a qualche settimana fa sembrava essere complicato, Firenze ha smentito tutti: i 9mila biglietti messi a disposizione della Fiorentina dalla Uefa per la finale di Conference League sono quasi esauriti. Questo pomeriggio infatti la stessa Firentina, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che a soli 9 giorni dall’appuntamento di Atene i biglietti ancora a disposizione sono pochissimi e disponibili fino a domani.

Questa la nota pubblicata dal club gigliato:

“La Fiorentina informa che sono rimaste in vendita solo poche decine di biglietti per la finale di Atene che saranno disponibili fino a domani, martedì 21 maggio, alle ore 17:00. Nei giorni successivi, per eventuali possibili residue disponibilità, bisognerà contattare il Fiorentina Point”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/ivFSKVVHPD">https://t.co/ivFSKVVHPD</a></p>— ACF Fiorentina (@acffiorentina) <a href="https://twitter.com/acffiorentina/status/1792590391440499000?ref_src=twsrc%5Etfw">May 20, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>