Molto franco Marin Pongracic, che in sala stampa ha parlato così della sconfitta con il Como:

"Abbiamo provato nel secondo tempo a fare qualcosa ma è stato difficile, si sono abbassati un po’ e poi in contropiede hanno qualità, davanti sono molto bravi. Nel primo tempo siamo stati un po’ a metà strada, abbiamo perso tante energie all’inizio.

Assenza di Kean? Un giocatore così in forma ti manca sempre, con la sua velocità, forza. Anche Zaniolo ha fatto bene ma questo non deve essere una scusa, è mancato quel 2-3% però se non sei al 100% perdi le partite in Serie A.

Cosa è cambiato ora che gioco? E’ cambiato che sono in salute, il mister mi ha dato fiducia e occasione di giocare. Sono stato fortunato anch’io a giocare a Roma con la Lazio, che è stato importante dopo un periodo in cui sono mancati i risultati. Sono felice di giocare, voglio essere parte importante di questa squadra.

Siamo stati qualche volta sotto 1-0 e siamo riusciti a cambiare il risultato. Oggi è stato un po’ difficile, il primo gol in casa nostra non si può prendere mai in quel modo. Poi è stato difficile, abbiamo perso tante energie e nel secondo tempo hanno chiuso la partita con quel gol. Non abbiamo subito tante occasioni alla fine.

Sottovalutazione degli avversari? No, questo no. Forse è più facile per noi quando l’altra squadra fa la partita, stiamo bassi e stretti e riusciamo a partire in contropiede, con transizioni. La velocità di Kean e Zaniolo può essere determinante. soffriamo di più quando dobbiamo fare noi la partita, sicuramente c’è da lavorare su questo".