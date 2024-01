Beltran: "Sono concentrato sulla prossima battaglia. Mettiamoci tutto in campo"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha giocato larga parte del secondo tempo al ‘Mapei Stadium’, nella sconfitta viola contro il Sassuolo. Un ingresso tutto sommato sufficiente, per il numero 9 argentino, che ancora fa fatica a trovare la via del gol. L'impegno, tuttavia, non manca.

Testa al Bologna

Ecco il pensiero di Beltran su Instagram: “Concentrato sulla prossima battaglia, mettiamoci tutto in campo”. La testa è già alla gara di Coppa Italia contro il Bologna, un appuntamento delicatissimo per la stagione della Fiorentina.