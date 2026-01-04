La probabile formazione della Cremonese: un dubbio sugli esterni per Nicola. Davanti confermata la coppia Vardy-Bonazzoli
L'attaccante Jamie Vardy
La Cremonese torna in campo al Franchi contro la Fiorentina, nella gara valevole per la 18esima giornata di Serie A.
Le scelte
Pochi dubbi per mister Nicola, che come unico dubbio ha il ballottaggio sulla destra tra Zerbin e Barbieri, con il primo in vantaggio per una maglia da titolare. Davanti confermata la coppia Vardy-Bonazzoli.
La probabile formazione
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
💬 Commenti