Il procuratore Andrea D'Amico ha parlato a Radio Crc toccando alcuni temi centrali dell'attualità di casa Fiorentina.

“Joe Barone era un grande manager, un uomo fantastico e credo che tutto l’ambiente della Fiorentina sia sconquassato. Italiano ha fatto bene in qualsiasi squadra che ha allenato. Già da calciatore era un allenatore in campo, ma adesso è diventato più carismatico. Sarebbe un giusto allenatore per il Napoli, ma non è l’unico”.

'Non credo ad un ritorno di Sarri'

"Per quello che ha fatto a Venezia e ad Empoli, ritengo che Paolo Zanetti potrebbe essere un nome importante per il Napoli. Non credo al ritorno di Sarri, storicamente nel calcio finiscono sempre male i ritorni, sia per ciò che concerne allenatori che calciatori”.