Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha commentato così l'1-3 in casa contro il Napoli a DAZN.

"Siamo andati in difficoltà perché il Napoli ha avuto la qualità per sfruttare i nostri errori, errori di disattenzione su palle inattive. Essere sotto di due gol dopo un quarto d’ora, con la qualità e la forza che hanno, ha reso tutto difficile. Soprattutto per questo penso che la squadra sia stata brava a reagire, abbiamo avuto occasioni anche nel primo tempo, ovviamente dobbiamo migliorare l’inizio del primo tempo perché non si può andare sotto di due-tre gol. Noi abbiamo difeso male, deve essere una lezione per noi perché quando il livello si alza dobbiamo essere più bravi.

Fazzini trequartista? Potrebbe essere lui, chi è entrato ha fatto molto bene. Il Napoli sul 3-0 ha rallentato un po’, ho scelto Dzeko per non giocare sempre sulle due punte ma per avere delle giocate alle spalle di Lobotka e non scavalcare il centrocampo. Ci sono tante cose che possiamo sviluppare meglio, il livello dell’avversario era talmente alto che il nostro margine d’errore doveva essere più basso.

Il lavoro non è mai facile, conoscere nuovi giocatori e per loro conoscere un nuovo staff, ci vuole tempo. Non siamo soddisfatti del risultato e di avere 2 punti dopo 3 giornate ma la squadra ha lavorato sempre bene, siamo già a un buon livello. Ma quello del Napoli era troppo alto, c’è un margine ampio con noi, tocca a noi lavorare per avvicinarci. Non mi sono mai illuso che in due mesi potessimo diventare la squadra migliore del mondo".