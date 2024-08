Il presidente del Grosseto Giovanni Lamioni, tifoso viola e partner commerciale della Fiorentina, al termine dell'amichevole tra le due squadre ha parlato ai giornalisti presenti tra cui Fiorentinanews.com, toccando vari temi

‘Fiorentina più frizzante dell’anno scorso, Kean Colpani Gudmundsson grande tridente'

“È stata una serata di festa, per i tanti tifosi di Grosseto. Fiorentina presenti. Devo dire che Fiorentina mi è piaciuta molto più quest'anno dello scorso, nonostante avesse giocato pure ieri e mancassero tanti titolari e sia ancora in costruzione. È stata una gara divertente e quando gioca la Fiorentina sono sempre contento, se col mio Grosseto lo sono due volte. Se la Fiorentina si presentasse col tridente Colpani Gudmundsson Kean, sarebbe tanta tanta roba. Chiaro che c'è da intervenire nel mezzo perchè lì siamo molto in difficoltà, ma spero arrivi l'islandese, che darebbe ulteriori gol dietro a Kean. Non sarebbe un tridente banale, ci si potrebbe divertire”.

‘Kayode come il miglior Cafù, Fortini impressionante’

“Mi sono presentato a Palladino, gli ho fatto un in bocca al lupo e gli ho detto che la Fiorentina mi è piaciuta, mi sembra frizzante e verticalizza di più. Ho visto una prestazione di Kayode che mi ha ricordato il miglior Cafù, benchè avesse davanti un 2006, una nostra quota. Ho visto il 2006 Fortini che è stato impressionante, ho visto benissimo Kouame, bene anche Bianco e Martinez Quarta. Il test vale quello che vale ma ho visto bene la Fiorentina”.

"Speriamo di salire in C così da poter sperare anche di intensificare la nostra collaborazione con la Fiorentina, in modo tale da rendere più semplice per la squadra viola poterci indirizzare giovani interessanti. La sponsorizzazione è triennale e siamo entrambi soddisfatti. Dico sempre che a Firenze si devono fare una domanda se per fare il secondo sponsor deve arrivare un maremmano e nessuno si è frugato in tasca, almeno come un imprenditore di Grosseto…per me è motivo d’orgoglio, però una riflessione ce la farei…".