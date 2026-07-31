Anche Puzzoli saluta: "Un sogno iniziato da bambino. Grazie Fiorentina"

Anche Giorgio Puzzoli lascerà la Fiorentina, presumibilmente in prestito come anche altri ragazzi che l'anno scorso sono stati protagonisti in Primavera. Non è ancora emersa quella che sarà la destinazione del classe 2006 che però, intanto, ha salutato il club viola.

“Grazie Fiorentina”

Sul proprio profilo Instagram, infatti, Puzzoli ha pubblicato una carrellata di immagini che lo ritraggono in maglia viola fin da piccolo, scrivendo: “Ci sono sogni che iniziano da bambini e diventano ricordi che dureranno per sempre. Grazie Fiorentina”. Vedremo se, nei prossimi giorni, scopriremo la sua nuova squadra.