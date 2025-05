E stavolta Folorunsho potrebbe davvero giocare nel suo ruolo: c'è il destino di Cataldi ancora in sospeso. Tour de force per Comuzzo

Arrivato a gennaio per improvvisarsi un po' tuttofare del centrocampo viola e fin qui praticamente mai da mezzala, il suo ruolo originario: per Michael Folorunsho il ritorno (da romano) a Roma potrebbe essere importante in tal senso. Il k.o. di Cataldi, di cui dovrebbe essere in arrivo anche un report da parte della Fiorentina, potrebbe portare ‘Folo’ proprio lì al centro, secondo La Nazione. Per il match dell'Olimpico una maglia sicura ce l'ha solo Mandragora e insieme a lui, uno tra Fagioli e Adli.

Chi invece non potrà permettersi riposo stavolta è Comuzzo, che domani a Roma sostituirà Ranieri, squalificato, mentre giovedì col Betis non sarà della partita Pablo Marì, causa liste Uefa.