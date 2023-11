Nuovo Franchi: A gennaio i lavori propedeutici, si parte dalla Ferrovia. Tutti gli elementi che dovranno essere salvaguardati

Via libera dunque al progetto esecutivo per il nuovo Franchi. Lo stadio che ospiterà la Fiorentina in futuro, sarà però off limits per due stagioni, dall'estate 2024 a quella 2026, anno in cui dovrebbero essere terminati i lavori.

Gli elementi da salvaguardare

Nuovo, ma anche vecchio, perché alcuni elementi dovranno essere salvaguardati, come le scale elicoidali, la Torre di Maratona, la pensilina a sbalzo, senza contare che il Mibact ha messo un ulteriore vincolo che è quello dell'impossibilità di poter abbattere le curve.

I lavori propedeutici a gennaio

Già per gennaio sono previsti i lavori propedeutici all’appalto principale, con partenza in Curva Ferrovia, dove ci sarà la demolizione delle strutture realizzate 33 anni fa, prima di Italia ’90. Nell'occasione il Franchi subì un importante trasformazione perché venne eliminata la pista di atletica e vi fu la creazione del Parterre di Maratona e tribuna.