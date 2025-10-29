Zaniolo spaventa la Juve, che però vince di rigore. Successi anche per Como e Roma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono concluse le tre partite delle 18:30 di questo unico turno infrasettimanale di Serie A.

Vincono Como, Roma e Juventus

Allo Stadium è protagonista l’ex Fiorentina Nicolò Zaniolo, che pareggia momentaneamente i conti per l’Udinese contro la Juventus. Ma alla fine la squadra di Brambilla prevale per 3-1: decidono Vlahovic su rigore, Gatti e Yildiz ancora dagli undici metri. Vince anche la Roma, 2-1 contro il Parma, con le reti di Hermoso e Dovbyk e resistendo nonostante lo svantaggio dimezzato da Circati. A Como Douvikas porta avanti i padroni di casa, poi Serdar pareggia per il Verona. Ma alla fine termina 3-1 per i ragazzi di Fabregas, viste le reti di Posch e Vojvoda.

Come cambia la classifica

L’Inter è chiamata a vincere per tornare in zona Champions e staccarsi dalla Juve. Per la Fiorentina, invece, nulla si muove nei bassifondi.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 21, Milan 18, Roma 18, Como 16, Inter 15, Juventus 15, Bologna 14, Atalanta 13, Udinese 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 11, Lazio 11, Cagliari 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina 4, Genoa 3.